Virginia Fonseca mostra primeiras fotos do terceiro filho com Zé Felipe, José Leonardo

Gravidez foi anunciada em janeiro; o casal já é pai de duas meninas: Maria Alice e Maria Flor

Reprodução/Instagram/@virgnia O casal usou as redes sociais para compartilhar o nascimento do terceiro filho



A influenciadora Virginia Fonseca mostrou as primeiras fotos de José Leonardo, terceiro filho do relacionamento com o cantor sertanejo Zé Felipe. O bebê nasceu no domingo (8). Virginia também publicou um vídeo do nascimento, que teve a presença do cantor Leonardo, pai de Zé Felipe. “Meu totoco lindo”, escreveu Virginia em uma foto com José Leonardo no colo publicada de madrugada nos stories do Instagram No feed, a influenciadora deu mais detalhes do nascimento do filho, dizendo que o bebê veio ao mundo às 17h, pesando 3,59 kg e medindo 49,5 cm.

"Eu sou só gratidão. Nosso príncipe é perfeito, cheio de saúde e já amado por todos", escreveu ela. "Peço a Deus que lhe dê saúde, paz, amor, sabedoria, humildade e sucesso sempre. Te amamos, Zé Leonardo. Você é lindo e sua família está feliz demais com sua chegada, meu amor." Virginia e Zé Felipe já são pais de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano. A família vive em uma mansão em Goiânia, Goiás. O casal anunciou a gravidez em janeiro por meio de uma publicação no Instagram. "Agora somos 5! Ainda estamos em êxtase com essa notícia, nos pegou de surpresa e estamos muito, muito felizes", escreveu Virginia na legenda de um carrossel de fotos.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Tamyres Sbrile