Virginia participa do primeiro ensaio da Grande Rio para o Carnaval de 2026

Virginia Fonseca participou nesta terça-feira (24) do primeiro ensaio da Grande Rio para o Carnaval de 2026, um mês após ser revelada como a nova Rainha de Bateria da escola. A influenciadora esteve acompanhada do mestre de bateria, Fabricio Machado de Lima, e do presidente da agremiação, Milton Perácio. Em suas redes sociais, ela compartilhou que sua visita foi surpresa. A escolha da apresentadora do SBT, anunciada em maio, ocorreu após a saída de Paolla Oliveira. Após o anúncio da influenciadora, a agremiação carioca não se pronunciou sobre a atual polêmica envolvendo jogos de azar. Em comunicado, apenas disse que a escolha está alinhada com a proposta de dialogar com diferentes públicos e ampliar a presença da escola no mundo digital.

Veja a publicação:

*Reportagem produzida com auxílio de IA

