Visita ao Maracanã, passeio pela orla e café brasileiro: confira o que Ryan Reynolds e Hugh Jackman já fizeram no Brasil

Atores estão em solo brasileiro para promover o novo lançamento do Marvel Studios, Deadpool & Wolverine

Reprodução/Instagram/@vancityreynolds e thehughjackman Ryan Reynolds e HUgh Jackman



Os atores Ryan Reynolds e Hugh Jackman estão em solo brasileiro para promover o novo lançamento do Marvel Studios, Deadpool & Wolverine. Juntos do diretor Shawn Levy e de Emma Corrin, que interpreta a vilã Cassandra Nova, a dupla participa de um evento com fãs na noite desta segunda-feira, 15. Este, contudo, é apenas o início da intensa agenda de atividades dos astros no País. Nesse tempo que estão por aqui eles já: visitaram o Maracanã na companhia dos jogadores do Flamengo David Luiz e Pedro Guilherme, os astros conheceram o gramado e até se arriscaram com algumas cobranças de pênaltis. O resultado foi um compilado de comemorações divertidas, com direito a abraços coletivos e camisas rodadas no alto; Tomaram o típico café da manhã brasileiro, com direito à nossa tradicional combinação de pão de queijo e pingado; Passearam pela orla do Rio, enquanto Jackman para pedalar pela orla da capital fluminense até o Mirante do Leblon, Reynolds optou por ir na academia, mas, segundo o próprio stories do ator, não foi fácil acompanhar o pique dos brasileiros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hugh Jackman (@thehughjackman)

Com estreia marcada para 25 de julho, o novo longa acompanha o Mercenário Tagarela – como é conhecido o personagem de Reynolds – em uma missão em nome da AVT, isto é, instituição do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU, na sigla em inglês) que zela pela continuidade das linhas do tempo do universo. Em uma parceria improvável (e indesejada) com Wolverine (Jackman), ele encara a ameaça da vilã Cassandra Nova, personagem inédita e bastante poderosa, capaz de neutralizar os ataques de ambos os protagonistas. Ainda que muitos detalhes não tenham sido divulgados oficialmente, a expectativa é que a trama sirva de pretexto para revisitar a era da Fox dos filmes de herói. Afinal de contas, Deadpool & Wolverine é o primeiro longa do anti-herói desde que o estúdio foi adquirido pela Disney. Vale notar, ainda, que o filme marca o retorno de Jackman como o mutante Logan desde 2017, quando se despediu da franquia X-Men.

*Com informações do Estadão Conteúdo