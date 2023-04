Vitão revela que vai ser pai e faz mistério sobre a mãe: ‘Vivendo essa dádiva’

Criança será uma menina; mãe está no terceiro mês de gestação

Reprodução/Instagram/vitao Cantor Vitão será pai de primeira viagem



O cantor Vitão, de 23 anos, confirmou que será pai pela primeira vez. A criança será uma menina. O artista, no entanto, fez um mistério em não revelar a identidade da mãe, que está no terceiro mês de gestação. A informação foi divulgada pela coluna Léo Dias, do Metrópoles, e confirmada pela assessoria de Vitão, que celebrou a notícia. “Sou pai de uma menina. Estou vivendo essa dádiva da paternidade ao lado de uma grande mãe, uma mulher que me ensina muito. Tenho certeza que minha filha vai me mudar para melhor, ela já me transforma todos os dias. Espero que possam ser humanos e cuidadosos conosco, obrigado”, disse. Vitão está solteiro desde quando terminou o relacionamento com a também cantora Luísa Sonza. O artista também já namorou a atriz Thaylise Pivato. No ano passado, o cantor reclamou sobre o seu interesse que sua orientação sexual gerava nas pessoas. “Lancei uma música hoje e está todo mundo falando só sobre se eu sou gay ou não”, lamentou.