Ator Drake Bell, estrela de ‘Drake e Josh’, é encontrado pela polícia

Nos comentários da publicação, muitas pessoas pensaram que se tratava de uma farsa, mas a polícia enfatizou que a postagem é legítima



A polícia dos Estados Unidos informou que o ator Drake Bell, famoso pela série “Drake & Josh“, da Nickelodeon foi encontrado vivo. A informação foi divulgada pelo Departamento Policial de Daytona Beach nas redes sociais na tarde desta quinta-feira, 13. “Neste momento, podemos confirmar que os agentes da lei estão em contato com o senhor Bell e ele está seguro”, disse a polícia em uma atualização feita às 13h26 (horário local). De acordo com as autoridades, ele tinha visto pela última vez dirigindo um carro cinza perto de uma escola pública da Flórida, nos Estados Unidos, na noite de quarta-feira, 12. Nos comentários da publicação, muitas pessoas pensaram que se tratava de uma farsa, mas a polícia enfatizou que a postagem é legítima e pediu para que as pessoas entrassem em contato caso tivessem alguma pista.