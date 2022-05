Vocalista do Biquini Cavadão passa por cirurgia para retirada de tumor maligno

Bruno Gouveia disse que deu tudo certo no procedimento cirúrgico e que afirmou que ele está bem

Reprodução/Instagram/biquini Bruno Gouveia, do Biquini Cavadão, fará os próximos shows com tapa olho



O cantor Bruno Gouveia, vocalista da banda Biquini Cavadão, passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no olho. Nas redes sociais, o artista deu detalhes de como tudo ocorreu. “Em primeiro lugar, estou bem. Vamos começar de antes. Em janeiro, percebi que minha pálpebra estava com uma aparente verruga nascendo. Fui à minha oftalmologista e ela me alertou que poderia ser um tumor”, escreveu Bruno no Instagram. “Entre idas e vindas, exames para risco cirúrgico, aprovação de uma data compatível com o plano de saúde e minha agenda, bem como percalços familiares que tive, o tempo foi passando. E o tumor crescendo. Benigno ou maligno? Somente a biópsia diria.”

A cirurgia aconteceu na última quarta-feira, 18. “Graças a Deus, tudo deu certo, mesmo sendo detectado que o tumor era realmente maligno. Um queratoacantoma. Felizmente, a retirada do tumor foi precisa e não requereu mais do que foi necessário”, afirmou o cantor, que também agradeceu as mensagens de carinho que recebeu. O vocalista do Biquini Cavadão não ficará longe dos palcos e voltará a se apresentar na sexta-feira, 20, com um tapa olho. “Deixo a dica: quanto antes a gente descobre o problema, maiores nossas chances de sairmos bem desta. seja uma verruga, algo na próstata, caroço na mama… vamos nos cuidar. Fiquem com Deus”, finalizou Bruno.