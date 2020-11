Vocalista do Roupa Nova, Paulinho é internado no Rio com Covid-19

Cantor está apresentando melhora, mas ainda não há previsão de alta

Reprodução/Instagram/roupanova Paulinho, do Roupa Nova, segue internado



O cantor Paulinho, vocalista e percussionista do grupo Roupa Nova, precisou ser internado no Rio de Janeiro após contrair Covid-19. A informação foi confirmada em um comunicado oficial postado no Instagram da banda. O cantor fez há 60 dias um transplante de medula óssea devido a um linfoma e seguia em recuperação. “Neste período ele também acabou sendo infectado pelo Covid e neste momento encontra-se internado num processo de recuperação”, diz a nota.

O Roupa Nova segue cumprindo sua agenda de compromissos. “Enquanto ele se fortalece, nós seguimos com vocês, cumprindo a agenda da banda, que foi um pedido feito por ele, até que ele possa retornar junto com a gente”, explicou a banda nas redes sociais. O grupo também agradeceu “todos os pensamentos positivos e orações” e disse que segue na torcida para que o integrante se recupere logo. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria do Roupa Nova disse que Paulinho “segue em recuperação” e tem apresentado “melhora diária”. Ainda não há previsão de alta.