‘A Fazenda 12’: Biel discute com Jojo após votação: ‘Racismo não é só do branco para o negro’

Os peões brigaram após a formação da roça e dona do hit Que Tiro Foi Esse disse que o cantor precisa estudar

Reprodução/Record TV Biel e Jojo Todynho tiveram uma discussão em 'A Fazenda 12'



“A Fazenda 12” teve mais uma formação de roça agitada na noite terça-feira, 3, e um dos momentos que mais chamou atenção foi a justificativa do voto de Jojo Todynho. A dona do hit Que Tiro Foi Esse votou em Biel dizendo que a Festa Neon o cantor perguntou se ela não gostava dele por ele ser branco. “Nunca usei minha cor e nem minha história para chegar em lugar nenhum. Racismo reverso não existe”, declarou a peoa na votação. Depois que o programa ao vivo acabou, os peões acabaram discutindo na casa.

Biel procurou Jojo para tirar satisfação e a cantora se defendeu. “Não sou uma pessoa fake, porque se eu fosse fake eu estaria rindo, te abraçando, eu não sou assim. Tem coisas que você faz, não comigo, mas eu vejo suas atitudes em outras situações e eu não gosto”, declarou. “Pra mim é uma piada, tudo o que acontece aqui, para mim, é uma grande piada”, respondeu o peão que foi o mais votado pela casa. “É isso aí, a gente está no circo. Isso aqui é uma piada”, ironizou a funkeira.

A discussão seguiu com Biel reclamando da forma com Jojo o trata dentro do jogo — sendo sempre séria e não dando espaço para brincadeiras. O peão também falou sobre a justificativa de voto da cantora. “Você na sua e eu na minha, agora levantar bandeira por causa de uma pergunta que eu fiz?”, indagou. “Eu não gostei”, rebateu a artista. “E você acha que eu gosto do jeito que você me trata? Me faz pensar o que? Racismo não é só do branco para o negro, não, Jojo”, declarou o cantor.

Rindo, Jojo falou: “Tá bom, você precisa estudar, Gabriel, porque você não sabe das coisas então”. Biel retrucou: Eu preciso estudar o porquê você faz o que você faz, você é um ser a ser estudado. Agora, racista? Isso é muito forte”. A artista afirmou que não chamou o cantor de racista e que apenas comentou o que tinha acontecido na festa durante a votação. A discussão terminou com a funkeira pedindo para o peão parar de ficar olhando para ela e rindo. “Vou achar que você está debochando. Eu não gosto. Quando você está falando qualquer coisa, eu estou rindo para você? Eu não gosto disso.”