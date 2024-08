Wanessa Camargo se defende de acusações de infidelidade e critica perfil falso

Em sua declaração, cantora enfatizou que não apenas ela, mas também seus filhos, foram feridos pelas mensagens maldosas que circularam nas redes sociais

Reprodução/Instagram/@wanessa Em sua declaração, Wanessa enfatizou o impacto negativo que essas acusações tiveram em sua vida pessoal



A cantora Wanessa Camargo reagiu às alegações de infidelidade que surgiram de um perfil falso, que se acredita ter sido criado por Graciele Lacerda. A conta nas redes sociais fez uma acusação de que a artista teria traído seu marido, Marcus Buaiz, com o ator Dado Dolabella. Wanessa se manifestou, revelando que as insinuações a afetaram profundamente, assim como a seus filhos. Em sua declaração, Wanessa enfatizou o impacto negativo que essas acusações tiveram em sua vida pessoal. Ela destacou que não apenas ela, mas também seus filhos, foram feridos pelas mensagens maldosas que circularam nas redes sociais. A artista deixou claro que esse tipo de ataque é prejudicial e desnecessário. Por outro lado, Graciele Lacerda, que foi identificada como a criadora do perfil, confirmou sua participação na criação da conta. No entanto, ela se defendeu ao afirmar que não foi responsável pelas mensagens que foram publicadas.

Veja a publicação:

