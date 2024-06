Wehoo Festival cancela show de Oruam após rapper sair em defesa de Neymar

Músico incentivou ataques à atriz após briga com o jogador de futebol, que agora fala em contratar o amigo para um evento

Segundo o evento, decisão foi tomada porque 'reflete os valores e princípios que promovemos, considerando que alguns posicionamentos e declarações do artista não se alinham com esses aspectos'



Conforme o Wehoo Festival anunciou na última quinta-feira (6), o show do rapper Oruam foi cancelado no evento após ele sair em defesa de Neymar na briga com Luana Piovani sobre a PEC das praias. Em comunicado publicado nas redes oficiais do evento, eles disseram que tomaram a decisão que “reflete os valores e princípios que promovemos, considerando que alguns posicionamentos e declarações do artista não se alinham com esses aspectos”, escreveram em trecho. “Vamos juntos fazer deste evento um espaço seguro, divertido e acolhedor para todos”, finalizaram. O festival acontece no dia 12 de outubro, em Recife.

Após saber da decisão, Oruam foi às redes e riu do episódio. Ele ainda compartilhou sua agenda de shows, que incluem apresentações em Portugal. Neymar também se posicionou após saber do cancelamento do show do rapper e disse que irá contratá-lo para o show dele.

Meu mano @mauro_davi6 tá contratado pro show que vou fazer 😂😂😂 tmj — Neymar Jr (@neymarjr) June 6, 2024

A atriz Luana Piovani usou as redes sociais para parabenizar a decisão do festival. “Parabéns. Contem comigo”.

A treta entre Neymar e Piovani começou na semana passada quando a atriz criticou o jogador devido a PEC das praias. Oruam não gostou das falas de Piovani e mandou seus mais de 8 milhões de seguidores atacarem a atriz. “Papo reto, mano! Meus fãs, vão no Instagram da Luana Piovani aí, meus fãs malucos! Xinga ela de tudo quanto é nome. Com o Neymar ninguém mexe, tomar no c*! Xinga ela! Xinga essa velha maluca aí!”, disse ele em vídeo publicado à época.