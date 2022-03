Wesley Safadão se pronuncia após conteúdo pornográfico ser divulgado em seu Twitter

Rede social do cantor foi hackeada na madrugada desta quarta-feira, 23, e ele desconfia do motivo

Reprodução/Instagram/wesleysafadao Wesley Safadão teve sua conta do Twitter hackeada



Os seguidores de Wesley Safadão no Twitter tomaram um susto ao notarem que estavam sendo publicadas na rede social do cantor conteúdos pornográficos e também preconceituosos. A conta do artista foi hackeada na madrugada desta quarta-feira, 23, e, no Instagram, ele comentou que desconfia de como isso foi possível. “Eu esqueço todas as minhas senhas, então coloco senhas fáceis. Hackearam meu Twitter e postaram um monte de bagaceira nessa madrugada, mas a gente já está resolvendo. Por favor, hackers, devolvam [a minha conta]”, afirmou o cantor. A equipe do artista também emitiu um comunicado enfatizando que ele não postou os “conteúdos impróprios” e afirmou que os responsáveis pelas redes sociais do artista já estavam “tomando as devidas providências”. Os conteúdos publicados pelo hacker já foram deletados da conta oficial do cantor, que soma quase 5 milhões de seguidores no Twitter. Nesta tarde, uma nova postagem foi feita indicando que o cantor já conseguiu recuperar sua conta. “O hacker pelo visto era mais Safadão que eu (risos). Voltei”, anunciou.

O hacker pelo visto era mais Safadão que eu! 🤡 kkkk #Voltei — Wesley Safadão (@WesleySafadao) March 23, 2022

