Whindersson abre o jogo sobre seu estado civil após voltar a seguir Luísa Sonza

Humorista se manifestou após especulações de que teria reatado com a cantora com quem já foi casado

Reprodução/Instagram/whinderssonnunes Whindesson Nunes garantiu nas redes sociais que está solteiro



O humorista Whindersson Nunes comentou sobre o seu estado civil após ele e a cantora Luísa Sonza voltarem a se seguir no Instagram. Nas redes sociais, os seguidores começaram a especular uma possível reconciliação dos artistas, reforçada após Lene Sensitiva, que faz sucesso com suas previsões, declarar que o casal tem volta e que prevê uma gravidez. Whindersson, no entanto, negou que esteja em um relacionamento. “Que namorando o que ô, sai fora. Eu sou o cara mais solteiro do Brasil atualmente segundo dados”, declarou o humorista no Twitter. Vale lembrar que no Rock in Rio, o artista foi flagrado no palco curtindo o show da dona do hit Cachorrinhas. Whindersson e Luísa começaram a namorar em 2016 e se casaram em 2018. O relacionamento chegou ao fim em 2020 e a cantora virou alvo de constantes ataques nas redes sociais, pois passou a ser acusada sem provas de trair o ex-marido com o cantor Vitão, seu ex-namorado. O último relacionamento público de Whindersson foi com Maria Lina. Eles ficaram noivos e chegaram a ter um filho, que nasceu prematuro e não resistiu. Em setembro deste ano, houve especulações de que o artista estava vivendo um affair um Thaylise Pivato, ex-namorada de Vitão, mas ele negou: “A Thaylise é minha amiga e tenham certeza que no dia que eu namorar de novo vocês vão demorar um pouco para saber (risos)”. Luísa não assumiu nenhum relacionamento desde o seu término com Vitão.

Que namorando o que o sai fora — Whindersson (@whindersson) October 12, 2022