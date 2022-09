Whindersson Nunes gasta R$ 60 mil em pares de tênis para distribuir em show: ‘Chuva de Jordan’

Calçados serão jogados durante uma apresentação em Teresina, no Piauí, estado onde ele nasceu

Reprodução/Instagram/@whinderssonnunes Humorista Whindersson Nunes vai distribuir pares de tênis em show no Piauí



O humorista Whindersson Nunes gastou R$ 60 mil em 20 pares de tênis para distribuir em um show que fará domingo, 18, em Teresina, no Piauí, estado onde nasceu. No Instagram, o artista comentou que a atitude é como uma forma de agradecimento. “‘Jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia’ é o que diz Emicida. E domingo eu divido palco com esse poeta no Festival Girasol, em Teresina. Chuva de Jordan para os meus”, escreveu na legenda da publicação. Os tênis são da linha Michael Jordan e serão distribuídos em mais um show de Lil Whind, sua versão rapper. No Rock in Rio 2022, Whindersson Nunes jogou pares de tênis autografados para o público que acompanhou a sua apresentação.