Whindersson Nunes posta foto com noiva grávida e se declara: ‘Me deixa babando’

Comediante usou redes sociais para declarar amor a Marina Lina, de 22 anos, grávida do primeiro filho do casal

O comediante Whindersson Nunes usou as redes sociais neste sábado, 10, para homenagear a noiva Maria Lina Deggan, de 22 anos, grávida do primeiro filho do casal, João Miguel. “O pivete tá simplesmente transformando essa mulher em uma coisa que sei lá exala um cheiro, tem um mel, um doce, alguma coisa q me deixa babando mais todo dia, gata demais”, afirmou na legenda de uma série de fotos dos dois dentro do elevador. A estudante de engenharia respondeu à foto retribuindo a declaração de amor: “Te amamos muito, papai”. O casal está junto desde julho de 2020 e anunciou a gravidez em janeiro de 2021. Maria, que é natural de Santa Catarina, pretender ter o filho de parto normal e quer voltar aos estudos após a gestação.