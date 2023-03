Whindersson Nunes posta foto nu e fãs vão à loucura nas redes sociais: ‘Botou para jogo’

Comediante aparece deitado em uma piscina de um hotel luxuoso em Mairiporã

Reprodução/Instagram/@whinderssonnunes Humorista Whindersson Nunes publicou foto nesta quarta-feira, 15, no Instagram



O humorista Whindersson Nunes deixou os fãs surpresos na noite desta quarta-feira, 15, após compartilhar uma foto nu enquanto admirava uma paisagem em um hotel luxuoso, localizado em Mairiporã, no interior de São Paulo. No registro, o comediante apareceu deitado em uma piscina, com o bumbum para cima, olhando para um rio e uma floresta. Para se ter ideia, a foto teve mais de 340 mil curtidas em menos de 40 minutos no Instagram. Amigos e fãs de Whindersson foram à loucura e reagiram a publicação. “Botou para jogo”, comentou, aos risos, o cantor Omni Black. “Pois eu quero a foto num outdoor”, disse uma seguidora. “Dei zoom e agora? Foi sem querer marido! Só queria vê se a piscina era funda”, brincou uma outra fã.