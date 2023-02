Whindersson Nunes revela que não consegue mais se apaixonar

Humorista, que já foi noivo de Maria Lina e também casado com a cantora Luísa Sonza, está solteiro desde agosto de 2022

O comediante Whindersson Nunes revelou nesta segunda-feira, 13, que não consegue mais se apaixonar por outra pessoa. A afirmação foi feita em um comentário na publicação do influenciador digital Junior Caldeirão, que gravou um vídeo depois que seu namorado, Alessandro, recebeu ataques na internet sobre sua sexualidade. “Amigo, jamais querendo comparar, mas é por isso que não consigo mais me apaixonar. É muito triste ver alguém querendo lhe dar carinho, mas você já sabendo que esse lugar aqui é muito cruel com as pessoas”, iniciou Whindersson, que está solteiro desde agosto de 2022 e que já foi noivo de Maria Lina e também casado com a cantora Luísa Sonza, entre 2018 e 2020. “Parece que de uma hora para outra não temos mais personalidade, nem podemos ser um bom parceiro, nem temos nada de interessante a não ser o que conquistamos com muito esforço”, acrescentou. Por fim, o humorista se colocou à disposição para ajudar na situação do influenciador. “Eu desejo ao Alessandro muito amor e entendimento de Deus, que isso um dia seja só uma história para contar. Se ele precisar de alguém para conversar, ou até mesmo você quiser conversar, é só me chamar. Um abraço, Deus abençoe vocês”, completou.