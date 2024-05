Whindersson Nunes se une ao Vasco em show beneficente para ajudar vítimas das chuvas no RS

Ação conjunta foi amplamente elogiada pelos torcedores do time carioca, que demonstraram apoio ao movimento

O humorista Whindersson Nunes marcou o perfil do Vasco no “X” (antigo Twitter) com o intuito de usar o estádio São Januário para fazer um show beneficente para as vítimas do desastre no Sul do País. Whindersson escreveu: “Podia me emprestar Sao Januário ne nao @VascodaGama?? Eu faço um show e a gente manda a grana pro pessoal no Sul, eu pago a estrutura e vc me empresta o estadio, bó?”. O time carioca aceitou prontamente a proposta e se mostrou disposto a colaborar com a iniciativa, “Vambora! Boa ideia. Conte conosco”, escreveu o clube em sua rede social”. Diante do cenário de calamidade, o mundo do futebol se uniu ao entretenimento para ajudar aqueles que mais necessitam. A ação conjunta foi amplamente elogiada pelos torcedores do Vasco, que demonstraram apoio ao movimento. O cantor Dilsinho também se colocou à disposição para contribuir com a causa, mostrando solidariedade diante da situação.

Vambora! Boa ideia. Conte conosco. Vamos falar no pv pra combinar os detalhes. 👊💢 https://t.co/OxSGuqJuN4 — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 5, 2024

Whindersson Nunes se dedicou ativamente à campanha de arrecadação de fundos para as vítimas das enchentes, conseguindo reunir um montante de R$ 1 milhão em doações. Em suas redes sociais, o humorista anunciou que irá distribuir mil cestas básicas na região afetada a partir desta segunda-feira (5), contando com o auxílio de um helicóptero para realizar a entrega.

