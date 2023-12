Whindersson Nunes faz desabafo sobre comemoração da morte de PC Siqueira

Humorista levantou discussão sobre empatia nas redes sociais

Reprodução/Instagram/whinderssonnunes Whindersson Nunes fez um desabafo após a morte de PC Siqueira



O humorista Whindersson Nunes utilizou suas redes sociais para refletir sobre a atitude de pessoas que celebram a morte de figuras públicas. O desabafo veio após a confirmação do falecimento do youtuber PC Siqueira, encontrado em um apartamento na zona sul de São Paulo nesta quarta-feira, 27. Sem citar o nome do colega, Whindersson expressou sua indignação: “A gente nunca pensa que um dia alguém pode comemorar a nossa morte”, lamentou. “Que Deus perdoe quem comemorar a minha, eles não sabem o que fazem”, acrescentou. A mensagem publicada pelo humorista gerou reações mistas na web. Enquanto algumas pessoas concordaram com ele, afirmando que comemorar a morte é algo horrível, outros internautas trouxeram à tona as investigações de pedofilia envolvendo PC Siqueira. Em 2020, o youtuber foi investigado por suposto envolvimento e envio de imagem de uma criança nua, porém a denúncia nunca foi confirmada. Em 2022, peritos concluíram que não havia evidências de que o youtuber armazenou ou compartilhou conteúdo pornográfico envolvendo menores de idade.