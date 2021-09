Whindersson Nunes tenta tomar vacina contra a Covid-19 no glúteo: ‘Me confundi’

Humorista compartilhou vídeo do momento da imunização nas redes sociais: ‘É tranquilo demais’

Reprodução / Twitter @whindersson Whindersson disse ter se confundido após ver notícias sobre a vacinação em Joinville, onde a aplicação acontece no ventroglúteo



A discussão sobre a possível aplicação da vacina contra a Covid-19 no ventroglúteo continua dando o que falar. Nesta sexta-feira, 3, o humorista Whindersson Nunes compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando o momento da imunização em um posto drive-thru. Dentro do carro, o humorista abaixa a calça para receber a vacina no glúteo, momento em que é alertado pela enfermeira. “Aqui é no braço”, disse a profissional. “Perdão, vi uma notícia de Joinville e achei que era assim. Já foi? É tranquilo demais”, afirmou o ator após a vacinação. “Me confundi de tanta felicidade. Pensei que era no popô. Não esqueça a segunda dose”, alertou o comediante na publicação. A imunização em Joinville, citado por Whindersson, realmente acontece no ventroglúteo. Nas última semana, o assuntos ficou entre os temas mais falados nas redes sociais e virou motivo de debate entre especialistas. Como a Jovem Pan mostrou anteriormente, a aplicação de vacinas intramusculares, como a da Covid-19, na região ventroglútea é uma alternativa indicada pelo Ministério da Saúde e pode reduzir os riscos de reações adversas aos fármacos.