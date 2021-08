Whindersson Nunes desmente novo affair e desabafa: ‘Deixei tudo virar circo’

Humorista disse que a exposição da sua vida pessoal tem sido a coisa que mais o atrapalha nos últimos anos

Reprodução/Instagram/whinderssonnunes/27.08.2021 Whindersson Nunes disse que não quer ser lembrado por notícias falsas



O humorista Whindersson Nunes fez um desabafo nas redes sociais após ser divulgado em uma página do Instagram que ele estaria vivendo um novo affair após o recente término do seu noivado com a estudante universitária Maria Lina. “Um Insta de 11 milhões de seguidores postou uma notícia falsa sobre eu estar conversando com uma menina que nunca vi, não conheço, tão pouco sei onde mora. Isso é muito sério, minha vida pessoal tem sido a anos a coisa que mais me atrapalha, pessoas vão ser responsabilizadas”, postou o artista, que entrou em contato com a página e pediu para que retirassem a informação falsa do ar. “É terrível pra mim correr atrás de todos os meus talentos para chegar até aqui e ser lembrado por notícias mentirosas, me faz querer desistir, parece que estou andando em círculos.”

Um seguidor de Whindersson comentou: “Bizarro demais tudo isso… os Beatles não aguentariam a internet… força ai, brother”. O humorista então respondeu: “Bizarro é eu ter que explicar para os meus amigos, sabe? Vocês que resolvam o que vão achar do que leem por aí, mas meus amigos acreditando me irrita. Quando meus amigos acreditam em notícias falsas é porque realmente está parecendo verdade, sério, tira minha paz”. O artista também lamentou o fato da sua vida pessoal ser tão especulada: “Deixei tudo virar um grande circo, muito arrependido, muita ingratidão, muita dor de cabeça e eu sou novo isso, não vai parar agora, eles sabem que podem me espremer que vai gerar [repercussão]”. Na visão do humorista, ele paga um preço alto por tentar manter sua essência. “Perco praticamente tudo, ninguém vê o pé da bailarina, nem liga. Se deleitam com o sentimento do momento, mas a disciplina e a dores são só dela. Não perco a esperança de um mundo melhor, senão eu estaria sendo igual a eles”, finalizou.

