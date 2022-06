Whindersson surpreende ao revelar quanto ganha com publicidade no Instagram; saiba valor

Humorista também falou sobre os seus shows e contou por que precisa cobrar caro em alguns ingressos

Reprodução/Instagram/whinderssonnunes Whindersson Nunes contou que fatura 20 milhões por ano com publicidade no Instagram



O humorista Whindersson Nunes deu detalhes de como consegue faturar milhões de reais por ano com seu trabalho. Questionado sobre como é lógica dos seus negócios no podcast PrimoCast, o influenciador revelou: “Eu sei mais ou menos quanto eu vou ganhar se eu fizer só aquilo o ano inteiro. Se eu fizer só publicidade, por exemplo, no meu Instagram, vender publicidade e fazer ela bem feita, eu vou tirar no ano R$ 20 milhões. Se eu fizer show o ano inteiro, [também] sei o quanto eu ganho”. Whindersson também explicou que quando decide fazer shows em menos cidades, ele opta por fazer apresentações em locais que comportam uma quantidade maior de público e, como esses shows acabam sendo únicos, o preço dos ingressos sobe. Ele disse que dessa forma acaba ganhando o mesmo que se fizesse mais shows, mas é menos desgastante.

Uma reclamação frequente que o humorista ouve é que ele cobra valores diferentes em seu show. Isso porque, dizem que ele é um “cara humilde e fica separando as pessoas por classe”. Whindersson, que por ano soma um público aproximado de 310 mil pessoas, disse que faz isso porque existem pessoas que querem desembolsar um valor maior para assistir ao seu show. “Tem a pessoa que quer pagar caro, não consigo explicar isso. Não é que ela quer ficar mais próxima [do palco], ela quer pagar mais caro. Se for R$ 100, não quer [comprar] porque quer falar que pagou R$ 350 e que deu de presente para a sogra, para a namorada e, no final, gastou R$ 1 mil. Esses ingressos caros são os primeiros que acabam, não consigo entender. Quando coloco o valor mais acessível, demora a sair”, concluiu.

