Will Smith se desculpa por tapa em Chris Rock: ‘Estou envergonhado’

Ator usou as redes sociais para dizer que ‘toda violência é venenosa e destrutiva’, pediu desculpas à Academia e ao comediante Chris Rock

Reprodução/Instagram/theacademy Will Smith não gostou da piada de Chris Rock com sua esposa Jada Pinkett Smith



O ator Will Smith utilizou sua conta no Instagram para se desculpar pelo tapa na cara de Chris Rock durante a cerimônia do Oscar 2022 neste domingo, 27. O comediante fez uma piada com a esposa de Will, Jada Pinkett Smith, que sofre de alopecia, doença que faz cair os cabelos. Will Smith disse que seu comportamento foi ‘inaceitável e imperdoável’ e que agiu na emoção. Em seu discurso como vencedor de Melhor Ator, ele já tinha se desculpado com a Academia e com os presentes no auditório. “A violência em todas as suas formas é venenosa e destrutiva. Meu comportamento no Oscar de ontem à noite foi inaceitável e imperdoável. Piadas às minhas custas fazem parte do trabalho, mas uma piada sobre a condição médica de Jada foi demais para mim e eu reagi emocionalmente. Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu estava fora de linha e estava errado. Estou envergonhado e minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade”, escreveu.

“Também gostaria de pedir desculpas à Academia, aos produtores do programa, a todos os participantes e a todos que assistem ao redor do mundo. Eu gostaria de me desculpar com a Família Williams e minha Família King Richard. Lamento profundamente que meu comportamento tenha manchado o que tem sido uma jornada linda para todos nós. Eu sou um trabalho em andamento”, finalizou o ator. Nesta segunda-feira, 28, a Academia de Hollywood se posicionou sobre o ocorrido repudiando a ação de Will e disse que irá analisar as consequências da agressão. É provável que o ator seja suspenso, mas não perderá sua estatueta.