Xamã viraliza ao postar vídeo em barco com Sophie Charlotte e elenco de novela

Nas imagens, atores celebram o sucesso da reta final de ‘Renascer’; o capítulo final vai ao ar em 6 de setembro

Reprodução/Instagram/@euxama Xamã é um dos personagens principais da novela



O elenco de “Renascer” se reuniu para uma festa em barco, no último domingo (18), no Rio de Janeiro. Na comemoração, artistas da primeira e da segunda fase da trama celebraram o sucesso da nova versão da história. “Vai tomando, Renascer”, escreveu Xamã. Em seu Instagram, o cantor compartilhou um álbum de registros, que mostrava Sophie Charlotte, Irandhir Santos, Breno da Matta, Samantha Jones, Alice Carvalho, entre outros. O capítulo final de Renascer, na versão de Bruno Luperi, vai ao ar em 6 de setembro, e será gravado neste sábado (24). O folhetim é um remake do original de 1993, escrito por Benedito Ruy Barbosa.

Publicado por Fernando Keller