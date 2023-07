Xuxa diz que foi ‘escrota’ com Ayrton Senna e expõe se o encontrava durante namoro com Galisteu

Apresentadora admitiu que não valorizava a forma como era tratada pelo piloto de F1 que morreu em 1994

Reprodução/YouTube/gioh Xuxa Meneghel falou que era apaixonada por Ayrton Senna, mas não dizia ao piloto



A apresentadora Xuxa Meneghel deu detalhes do seu relacionamento com o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, que morreu em 1994 após sofrer um acidente em uma corrida. A artista falou que era apaixonada por ele, mas não soube expressar seus sentimentos. Ao ser procurada pela Netflix, plataforma de streaming que vai produzir uma série sobre o piloto, a eterna Rainha dos Baixinhos falou para a equipe responsável pelo projeto com quer ser retratada. “Me ligaram para que eu contasse as histórias. Eu até comentei: ‘Tem botar uma pessoa que foi, desculpa a palavra, escrota com ele’. Eu fui escrota com ele. Fui uma pessoa apaixonada por ele que cagava. Não dizia que era apaixonada, tão pouco valorizava o que ele fazia. Eu não valorizei o que ele tinha para me dar. Ele me oferecia muita coisa, ele dizia que estava apaixonado por mim e eu não ligava. Não dava esse valor”, declarou a artista durante participação no podcast “Quem Pode, Pod”.

Após se separar do jogador Pelé, com quem namorou por seis anos, a apresentadora ficou sem se relacionar com ninguém por mais de um ano, até que conheceu Senna. “Foi aí que eu me descobri como mulher. O Pelé me deixou com alguns traumas e o Beco tentava me tirar esses traumas. Quando eu ia transar com ele, eu falava algumas coisas e ele dizia: ‘Quem te falou isso? Quem te botou isso na cabeça?’”, relembrou Xuxa. “A gente ficou dois anos juntos, depois que a gente se separou, a gente continuava se reencontrando. Tinha sempre [um remember] com hora marcada, era sempre uma coisa assim. Mas depois que ele começou a namorar a Adriane Galisteu, não. Ele foi muito fiel, a gente não se viu, e depois teve a fatalidade.” Xuxa também contou que Marlene Mattos, sua ex-empresária, interferiu na relação. “A Marlene chegou para mim e falou: ‘Você tem que escolher, ou sua profissão ou seu amor, porque se ele entrar por uma porta, eu saio pela outra’. Vocês já sabem qual foi minha escolha, a idiota. Pensei que mais para frente ia encontrar ele, não ia estar com a Marlene, ia dar em cima dele e a gente ia ficar junto”, contou.