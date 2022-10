Xuxa se explica após ser acusada de furar fila para votar: ‘Senhora começou a gritar’

Apresentadora chegou à zona eleitoral e entrou direto para votar, o que causou revolta em uma eleitora

Reprodução/Instagram/xuxameneghel/07.07.2021 Xuxa disse que pediu para uma seguidora ficar na fila por ela



A apresentadora Xuxa Meneghel se manifestou após ser acusada de furar fila ao ir votar neste domingo, 2, no Rio de Janeiro. A artista se envolveu em uma confusão na sua zona eleitoral por chegar e entrar direto na sala de votação. Segundo a apresentadora, ela não pegou fila porque uma fã chamada Nadia fez isso por ela. “Votei com muito orgulho… mas para não ter tumulto como sempre tem, pedi para uma seguidora que conheço há 30 anos ficar na fila para mim, assim não atrapalharia ninguém com algumas pessoas querendo tirar fotos comigo”, escreveu Xuxa nas redes sociais. “Pela primeira vez um grupinho com uma senhora sem noção nenhuma começou a gritar que eu tinha furado a fila (já que fui direto votar), mandei um beijinho para ela e logo depois beijei meu ombro… que talvez [ela] não entendeu, pois está na cara que é uma pessoa com pouco entendimento intelectual.” A eterna Rainha dos Baixinhos também explicou o que quis dizer com seus gestos. “Deixo claro que meu beijinho é uma forma de dizer ‘não te respondo para não descer no teu nível e toma meu carinho’ e o beijo no ombro é ‘sinto muito que você não tenha ninguém que goste de você, que te respeite como pessoa e possa ficar na fila por você’. Esclarecendo, desenhando para essa senhora vestida com a camisa do Brasil: eu estou tranquila com meu voto”, concluiu a artista.