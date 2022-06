Yasmin Brunet é alvo de ataques após alfinetar Jade Picon em live: ‘Sem noção’

‘Sabe como você percebe o nível da pessoa? Pelo nível de fãs que ela tem’, declarou a modelo

Reprodução/Instagram/yasminbrunet/jadepicon Yasmin Brunet falou sobre Jade Picon em live e gerou polêmica



A modelo Yasmin Brunet está sendo alvo de ataques nas redes sociais após fazer um comentário envolvendo a influenciadora Jade Picon em uma live do Instagram que aconteceu na última quinta-feira, 2. Durante a transmissão ao vivo, alguns seguidores começaram a dizer que a ex-mulher de Gabriel Medina tem inveja da ex-BBB. A artista viu os comentários e rebateu: “Sabe como você percebe o nível da pessoa? Pelo nível de fãs que ela tem”. A declaração viralizou nas redes sociais e os fãs de Jade passaram a criticar Yasmin. “Era tão bom quando Yasmin Brunet não era sem noção, porque sinceramente nunca vi uma pessoa gostar tanto de falar mal dos outros e se envolver em polêmica como ela”, comentou um seguidor. “Yasmin Brunet tem mais de 30 anos mas age como uma criancinha… impressionante”, escreveu outro. “Eu era fã da Yasmin Brunet, mas depois de ontem [na live] dei até unfollow nela, ela se perdeu demais, não parece a mesma que eu acompanhei a anos, que decepção”, acrescentou mais um. Vale lembrar que Yasmin deixou de seguir Jade após circular rumores de que a ex-BBB ficou com Medina após sair do reality show da Globo.

A Yasmin falando da Jade e dos fãs dela kkkkkkk pic.twitter.com/064wea7Upm — ؘ (@catiacomenta) June 3, 2022

era tão bom quando yasmin brunet não era sem noção, porque sinceramente nunca vi uma pessoa gostar tanto de falar mal dos outros e se envolver em polêmica como ela. — enzinho (@enzjoado) June 3, 2022

Yasmin Brunet tem mais de 30 anos mas age como uma criancinha…impressionante — tais 🏁 (@taiscm) June 3, 2022

Eu era fã da Yasmin Brunet, mas depois de ontem dei até unf nela, ela se perdeu demais, não parece a mesma que eu acompanhei a anos, que decepção 😔😔 — dy noiva (icon promessa) (@dyblindada) June 3, 2022

yasmin brunet tem quase 34 anos e parece uma adolescente de 12 que bizarra — lis 🌩 (@jadrels) June 3, 2022