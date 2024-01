Yasmin Brunet movimenta redes sociais e gera pistas de participação no ‘BBB 24’

A lista oficial de participantes da 24ª edição do reality show da Globo será revelada no dia 5 de janeiro

Reprodução/Instagram/yasminbrunet Yasmin Brunet está cotada para o 'BBB 24'



A modelo Yasmin Brunet gerou rumores em suas redes sociais na tarde desta segunda-feira, 1 de janeiro. Para desejar feliz ano novo, a ex de Gabriel Medina publicou uma foto onde não aparece seu rosto com a seguinte legenda. “Feliz ano novo, vidas”, diz frase que acompanha um emoji de sereia. No X (antigo Twitter), ela também publicou sobre passar a virada de ano deitada. “Amei passar meu Ano Novo deitada”, escreveu. Logo em seguida, a publicação foi excluída. Alguns internautas ficaram em dúvida se a influenciadora já estaria confinada e a equipe considerou a postagem um equívoco. “Espero que a diva brilhe muito no BBB com o seu emoji de sereia”, apostou uma fã. “A equipe da Yasmin Brunet apagando os tweets antigos e deixando o tweet automático do aplicativo… Primeiro camarote do BBB revelado”, disse outra. A lista oficial de participantes da 24ª edição do reality show da Globo será revelada nesta sexta-feira, 5, enquanto o programa começa na próxima segunda-feira, 8 de janeiro.