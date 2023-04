Yasmin Santos é assaltada na frente de casa por bandidos armados e divulga vídeo; veja

Cantora sertaneja disse que foi abordada por quatro indivíduos de moto ao colocar o carro na garagem; ela voltava da igreja com a namorada, Ana Sprot

Reprodução/Instagram/yasminsantosoficial Yasmin Santos divulgou imagens de câmera de segurança mostrando o momento do assalto



A cantora Yasmin Santos foi vítima de um assalto na noite desta quarta-feira, 27, na porta da sua casa, em São Paulo. Nas redes sociais, a artista contou que estava voltando da igreja com a namorada, Ana Sprot, quando foi abordada por quatro indivíduos armados. “Eu e a Ana saímos de casa por volta das 14h para resolvermos umas coisas. Resolvemos e de lá mesmo fomos para a igreja. Chegando em casa, na hora em que fui guardar o carro [na garagem], estacionei, saí [do veículo] e já tinham quatro caras armados em duas motos. Abordaram a mim e ao senhorzinho que trabalha na guarita da rua. Levaram a carteira dele, levaram meu celular, puxaram meu cabelo, me deram soco no braço, me empurraram contra o carro e apontaram a arma na minha cabeça. Foi desesperador, algo que não quero viver nunca mais na minha vida”, contou a artista.

Apesar do susto, a sertaneja não ficou ferida e não precisou de atendimento médico. O trauma, no entanto, ficou e tanto ela quanto a namorada não quiseram dormir em casa. O casal foi para um hotel e ainda não sabe quando vai retornar à residência. “Para dormir essa noite foi complicado, muita crise de ansiedade, mas o que importa é que está tudo bem”, comentou Yasmin, que já comprou um novo celular e está tentando recuperar seu WhatsApp. A cantora disse que já registrou um Boletim de Ocorrência e que agora vai aguardar a ação da polícia. Nos stories do Instagram, ela também divulgou um vídeo do momento em que foi abordada pelos assaltantes. As imagens foram registradas por uma câmera de segurança. Veja: