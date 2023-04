Mãe de João Gomes chama ex-namorada do filho de ‘imatura’ e ‘preguiçosa’

Kátia Gomes disse que aconselhava Ary Mirelle a não fazer ‘cara feia’ para as fãs que pediam foto e negou que tratava a ex-nora como empregada: ‘Nunca fez nada lá em casa’

Reprodução/Instagram/joaogomescantor/arymirelle Kátia Gomes falou que término de João Gomes e Ary Mirelle a pegou de surpresa



Kátia Gomes, mãe de João Gomes, definiu e ex-namorada do cantor, Ary Mirelle, como “imatura” e “preguiçosa”. O casal anunciou o fim do relacionamento há duas semanas e, rapidamente, surgiram especulações de que a sogra da jovem tinha contribuído para o fim do namoro. Kátia falou pela primeira vez sobre o assunto. “Não tenho nada a ver com o término deles”, afirmou no podcast “PetroCast”. “Fui pega de surpresa. Não esperava. Um dia antes, ele estava de boa com ela, quem segue eles [nas redes sociais] viu.” A mãe do rei do piseiro disse que sempre respeitou Ary, mas admitiu que teve algumas desavenças com a ex-nora. “Pelo João ser um artista, algumas vezes eu falava para ter cautela quando o João for tirar foto com fã, [aconselhava] a estar sempre simpática, sorrindo, porque aquelas pessoas tornaram ele a pessoa que ele é hoje”, comentou.

De acordo com Kátia, ela dava esses conselhos de forma civilizada e na presença de João. “Às vezes, ela colocava uma cara feia para o pessoal, como se não aceitasse”, disse a mãe do cantor, que definiu Ary como “imatura”. Na visão dela, quem se relaciona com um cantor “precisa aceitar que aquela pessoa é uma pessoa pública” e tem que respeitar. Nas redes sociais, Kátia também foi acusada por fãs do casal de tentar fazer Ary de empregada, isso porque ela comentou em um vídeo que haviam roupas sujas no guarda-roupa de João que precisavam ser lavadas. “Em nenhum momento Ary foi tratada como empregada lá em casa e nunca seria porque não é de mim tratar ninguém dessa forma”, comentou Kátia, que explicou que as roupas em questão eram de Ary e que ela sente prazer em lavar as do filho. “Ary nunca fez nada lá em casa. Sempre foi bem recebida, ela é preguiçosa mesmo, mas é o jeito dela, a forma como foi criada. Não tem como você corrigir alguém. A gente conversava na boa sobre [ela] ser preguiçosa.”