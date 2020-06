Há nove meses sem sexo, Yudi Tamashiro diz que já transou com 10 mulheres em uma noite

Reprodução/Instagram Apresentador ficou famoso com o matinal do SBT 'Bom Dia e Cia'



O apresentador Yudi Tamashiro deu mais detalhes sobre o seu novo estilo de vida. Há três anos, o ex-apresentador do “Bom Dia e Cia” entrou para a igreja evangélica e deixou para trás a vida com bebidas alcoólicas e mulheres.

Em entrevista ao canal “Lisa, Leve e Solta”, Yudi contou que já está há nove meses sem sexo e se esforça também para abolir a masturbação de sua vida.

“Eu soube aproveitar bastante, mas nada se compara com o que estou vivendo agora. Durou pouco minha fase de rebeldia, de conhecer o mundo e de achar que eu ia comprar a felicidade. A tranquilidade eu consigo viver hoje com Deus e com meu trabalho”, afirmou.

Questionado sobre com quantas mulheres ele chegou a transar em uma única noite, ele não conseguiu se lembrar muito bem. “Umas dez?”, perguntou Lisa. “Por aí, por aí… A gente fazia umas viagens, ia pra praia, teve coisas boas”, relembrou Tamashiro.

Yudi novamente afirmou que nunca usou drogas, embora tenha abusado do álcool. “Bêbado sim, drogado não. Vi tanta gente se acabando com droga, então nunca experimentei. Eu queria ficar muito louco mesmo, viver intensamente. Quando me converti, parei de beber.”