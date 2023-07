Yuri Bonotto, o Bombeiro da Eliana, pede que fãs parem de mandar nudes: “Recebo uns 20 por dia”

Sucesso nas plataformas de conteúdo adulto, Yuri Bonotto conta que recebe em suas redes sociais muitas mensagens picantes de fãs e atéde admiradores. “Eu abro algumas, porque sou curioso, e até respondo porque gosto de interagir com as pessoas, mas recebo uns 20 nudes por dia. O problema é que, às vezes, mexo no celular perto de alguém e tá lá uma pessoa nua. Aí fica chato, né?! Sem contar que algumas pessoas pedem para avaliar e perguntam o que achei. Parem”, brinca o assistente de palco. Até pedidos de conselhos sexuais o modelo recebe. “Muitos perguntam se é normalpouco ou muito. Não sou. As pessoas pensam que só porque estou no OnlyFans e no Privacy sei tudo sobre sexo ou que penso nisso o dia todo”, comenta ele, que revela que sua esposa, Leo Scobar, não tem ciúmes . “Ela entende e até se diverte com algumas mensagens. Outro dia recebi nudes de uma senhora de uns 65 anos. As pessoas não têm limites e, às vezes, isso acaba sendo inconveniente”, finaliza.