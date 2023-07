Yuri Bonotto, o bombeiro da Eliana, revela segredos para se manter sarado e assume que usou anabolizantes

Yuri Bonotto, um dos bombeiros do programa Eliana , tem um corpo para lá de sarado. Não à toa, faz o maior sucesso nas redes sociais e nas plataformas de conteúdo adulto. Para manter o físico, ele tem uma alimentação saudável e uma rotina disciplinada de treinos, mas nem sempre foi assim. O modelo conta que, quando mais jovem, fez uso de anabolizantes sem acompanhamento profissional. “Quando era mais novo fiz o uso de esteroides anabolizantes sem ajuda de um médico, fazia o fortão da academia. Claro que deu resultado, mas fiz de maneira errada. Por isso, tive ansiedade e irritabilidade. Mexe com a mente. Hoje em dia, faço uso de testosterona , mas tudo conforme meus exames e prescrito pelo meu nutrólogo”, revela o modelo que possui 1,90m de altura e 104 quilos. Pelos malefícios que sofre, ele desaconselha o uso de esteróides sem a prescrição de um médico. “Hoje em dia, com a Nutrologia, há estudos que já estão desmistificando o uso de testosterona para performance, mas claro que com acompanhamento médico para você não fazer besteira e comprometer sua saúde futuramente”, aconselha o assistente de palco, que tem 10% de gordura corporal. Yuri conta que sempre praticou. “Na minha adolescência, jogava, surfava…Comecei com 21 anos na. Hoje em dia, faço musculação na academia e funcional no Ibirapuera . Normalmente, faço duas horas de treino cinco vezes na semana. Vivo uma vida equilibrada”, conta o artista, que não é tão rigoroso quando o assunto é alimentação. “Mantendo uma dieta feita pela minha nutri, mas uma vez na semana me permito beber e comer algo que não esteja na dieta”, diz.