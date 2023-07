Ludmilla anuncia ingresso grátis de ‘Numanice’ para doadores de sangue e fãs lotam Hemorio

Fila enorme foi registrada na manhã desta quarta-feira após anúncio; show será no sábado no estádio do Engenhão

Reprodução/Instagram/ludmilla Ludmilla faz nova edição do 'Numanice' no Rio no próximo sábado, no estádio do Engenhão



A Ludmilla faz tudo. Nesta terça-feira, 4, a cantora anunciou uma parceria com o Hemorio (Centro de doação de sangue no Rio de Janeiro) para aumentar o banco de sangue na cidade e quem doasse entre os dias 5 e 7 ganhava um ingresso para o ‘Numanice‘ do próximo dia 8 de julho, no estádio do Engenhão. O resultado? Uma fila gigante no Hemorio nesta quarta-feira, 5, logo no começo da manhã. Imagens foram divulgadas nas redes sociais e Ludmilla agradeceu o apoio. “Eu acordei tão feliz e grata com essas imagens de vocês no Hemorio. O Numanice começou uma festa e virou uma experiência que alimenta a nossa alma em muitas camadas. Estou realmente honrada e grata por fazer isso com vocês. Que Deus abençoe a sua vida, vocês salvaram muitas hoje!”, escreveu a artista no Twitter. Esse será o maior ‘Numanice’ em questão de público.

