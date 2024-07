Yuri Lima se pronuncia após escândalo de traição à cantora Iza

Jogador negou ter se encontrado com a suposta amante, mas admitiu a troca de mensagens sexuais; atleta limitou os comentários em seu perfil no Instagram

Reprodução/ instagram @yurili Os dois estavam juntos desde dezembro de 2022, e a artista está grávida de seis meses de Nala



O jogador de futebol, Yuri Lima, deu uma declaração após a cantora Iza revelar o término do relacionamento por traição na noite desta quarta-feira (10). Os dois estavam juntos desde dezembro de 2022, e a artista está grávida de seis meses de Nala, primeira filha do casal. Em entrevista a Léo Dias, Yuri negou ter se encontrado com a suposta amante, mas admitiu a troca de mensagens sexuais. “Ela não merecia passar por isso. Assumo toda a minha merda, falei muita besteira em um momento de fraqueza, mas nunca a vi e nem teria coragem de fazer isso”, contou. O jogador do Mirassol ainda disse que conheceu Kevelin Gomes antes do namoro com Iza. “Por fraqueza minha, acabamos falando aquelas merdas, coisas que eu nem sentia de verdade. Mesmo ela já tendo a maldade de querer vender tudo para você e por ser o trabalho dela… A culpa é toda minha. Mas talvez para inflar o ego de homem idiota, falei putaria”, completou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Yuri respondeu às mensagens horas após ter sido procurado pela primeira vez para comentar o caso. No momento em que Iza compartilhou o vídeo expondo a traição e anunciando a separação, inclusive, o atleta estava em campo jogando pelo Mirassol. Yuri limitou os comentários em seu perfil no Instagram. As redes sociais do time Mirassol, ficaram lotadas de xingamentos e críticas. Por fim, na mensagem, o jogador fala sobre como está se sentindo após toda a repercussão: “Acabei com a confiança da pessoa que eu mais amo. Eu tô de verdade sem chão. Me sentindo um fraco, e vou arcar com as consequências”.

Veja a publicação: