Yuri Lima marca gol e comete pênalti após término de Iza

Gol marcado na partida foi o segundo na carreira do jogador, que começou em 2013; ele também fez o pênalti, que resultou em gol do Grêmio Prudente, mas o Mirassol desempatou e venceu

Reprodução @Yuri Nunes Partida teve início às 19h, logo após Iza ter anunciado publicamente o término do relacionamento com Yuri, devido a uma traição



Na noite desta quarta-feira (11) o nome do volante Yuri Lima viralizou nas redes sociais. E não foi por causa de sua atuação, considerada de altos e baixos, na partida entre Mirassol e Grêmio Prudente, válida pela Copa Paulista. O nome do volante estava em alta por conta de a cantora Iza ter publicado um vídeo terminando o relacionamento entre os dois, depois de saber da revelação de traição com uma ex-namorada, por parte do jogador. Alheio ao que acontecia, porque já que a partida começou às 19h, Yuri marcou um gol, mas também cometeu um pênalti. Yuri entrou em campo como titular e capitão da equipe do Mirassol, que disputa a Copa Paulista com um time alternativo, enquanto também participa da Série B do Brasileirão. O gol do volante saiu aos 16 minutos do segundo tempo, empatando a partida em 1 a 1. Foi o primeiro gol de Yuri na temporada e o segundo de sua carreira, que começou em 2013. No entanto, o jogador acabou cometendo um pênalti ao derrubar um adversário na área, resultando em um gol para o Grêmio Prudente. Mesmo assim, o Mirassol conseguiu empatar novamente, garantindo o resultado final de 2 a 2. A partida teve início às 19h, logo após Iza ter anunciado publicamente o término do relacionamento com Yuri, devido a uma traição.

Apesar do momento conturbado, Yuri Lima não se abalou e conseguiu marcar um gol durante o jogo, demonstrando profissionalismo ao comemorar de forma discreta. A cantora Iza, ao anunciar o fim do relacionamento, pediu respeito ao seu momento, especialmente por estar grávida. A situação inesperada promete se desdobrar em meio a um cenário de incertezas e expectativas.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA