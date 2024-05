Zé Vaqueiro fala sobre saúde do filho com síndrome de Patau

Cantor usou as redes sociais para atualizar os fãs após internações da criança e agradecer orações

Reprodução/Instagram/@zevaqueiro Cantor continua seguindo agenda de shows



O cantor Zé Vaqueiro utilizou suas redes sociais para informar sobre a situação de saúde de seu filho mais novo, Arthur, de nove meses. Após sair da UTI na quinta-feira passada (16), o menino precisou retornar ao hospital no dia seguinte devido a uma parada cardíaca. Durante interações com os fãs, Zé Vaqueiro compartilhou detalhes sobre o estado de saúde de Arthur, destacando que o pequeno está estável e passando por diversos exames. O cantor agradeceu o apoio recebido e as mensagens de carinho dos admiradores nesse momento delicado.

Além disso, o artista mencionou que está seguindo em frente e cumprindo sua agenda de shows em apoio à família. Ele ressaltou a força que tem recebido diariamente para lidar não apenas com as apresentações, mas com todas as adversidades. O retorno de Arthur à UTI, após a alta, foi motivado por uma parada cardíaca decorrente da síndrome de Patau, também conhecida como trissomia 13. Essa condição genética pode afetar o crescimento do feto, resultando em complicações cardíacas congênitas, malformações craniofaciais, microcefalia e baixo peso ao nascer.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Reportagem produzida com auxílio de IA