Zeca Pagodinho cobra autoridades após falta de luz: ‘Xerém pede socorro!’

O cantor Zeca Pagodinho utilizou sua conta no X neste domingo (22) para expressar sua insatisfação com a frequente falta de energia elétrica em Xerém, localizado em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde reside. Ele enfatizou que essa situação tem se tornado cada vez mais comum e pediu que as autoridades tomem providências para resolver o problema.

Em um vídeo compartilhado, Zeca aparece em sua residência, que está iluminada por velas, e manifesta sua indignação em relação à situação. O artista destacou que a falta de energia afeta muitos moradores da área, especialmente idosos e crianças, que enfrentam dificuldades devido à ausência de eletricidade. Ele declarou: “Xerém pede socorro! A falta de luz está se tornando cada vez mais frequente. Geladeiras queimando, alimentos estragando e pessoas sem comunicação por causa da falta de internet.”

A empresa de energia Light se pronunciou sobre a questão, informando que um defeito na rede elétrica foi identificado e reparado, resultado dos fortes temporais que atingiram a região recentemente. A companhia assegurou que o serviço foi restabelecido e que as manutenções continuam em andamento para evitar novos problemas.

Xerém pede socorro! Está cada vez mais recorrente a falta de luz na região. Geladeiras que queimam, comidas estradadas, gente sem comunicação por conta da falta de internet . Alô , alô , autoridades, bora resolver isso ??? pic.twitter.com/FvT5T83wsO — Zeca Pagodinho (@zecapagodinho) December 23, 2024

