Chris Brown agita noite chuvosa em São Paulo 

Astro do R&B dividiu a performance em quatro blocos, proporcionando uma viagem no tempo aos fã; Naldo, Mc Daniel e Mc Livinho marcaram presença no after

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO O cantor Chris Brown se apresenta no Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo



Chris Brown realizou sua primeira apresentação no Brasil da turnê “11:11” no Allianz Parque, no sábado (22), após 14 anos de sua última vinda em solo brasileiro. O show de abertura foi de MC Livinho, que animou a plateia, acompanhado do DJ GBR. O astro do R&B dividiu a performance em quatro blocos, proporcionando uma viagem no tempo aos fãs ao apresentar mais de 50 músicas em cerca de duas horas. A chuva não foi um empecilho para o cantor, que contagiou o público com sua energia. Brown, que tem a dança como marca registrada, não se intimidou em mostrar o gingado com uma equipe de dançarinos. As canções foram separadas em eras, passando pelos anos 2000, até os dias de hoje.

Surpreendendo mais de 45 mil pessoas, o músico se amarrou em cordas e “voou” por todo estádio, reproduzindo um trecho do clipe de “Wall to Wall”. Em um palco secundário, no meio da pista comum e mais próximo da arquibancada, cantou seus maiores hits como “Kiss Kiss” e “With You”. Além da setlist, a estrutura do palco também chamou a atenção dos fãs. A plataforma utilizada por Chris Brown logo no início do show trouxe magnitude para a apresentação, além de efeitos pirotécnicos e projeções em 3D, que variavam de acordo com a música. Durante os intervalos para troca de figurino, o DJ Fresh, que é da equipe do artista, não poupou em trazer um repertório brasileiro e colocou a galera para dançar funk, trap e forró.

Chris Brown se mostrou grato aos fãs em diversos momentos e encerrou a apresentação ao som de “Forever”, um de seus maiores sucessos. Os fogos de artifício tomaram conta, mas dessa vez os artefatos foram silenciosos, o que chamou a atenção na infraestrutura da apresentação. Após o show, o Backstage Mirante, localizado dentro do Allianz Parque, organizou um after com diversos artistas como MC Daniel e Livinho. A festa, repleta de influencers, também contou com a participação de Naldo, que era uma atração surpresa e encerrou a noite com seus hits.