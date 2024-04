Zeca Pagodinho distribui ovos de Páscoa para crianças em Xerém

Sambista manteve a tradição anual e foi elogiado pelos seguidores

Reprodução/Instagram/@zecapagodinho Crianças fazem fila para pegar os chocolates das mãos de Zeca Pagodinho



O cantor Zeca Pagodinho distribui ovos de Páscoa para crianças no bairro de Xerém, em Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro, mantendo uma tradição anual. Celebrando a data, o sambista compartilhou sua alegria nas redes sociais, desejando “uma feliz Páscoa à família do samba”. Zeca foi reconhecido por seus fãs como um exemplo de solidariedade e amor ao próximo, demonstrando seu comprometimento com a comunidade. Em suas postagens no Twitter e Instagram, o cantor expressou votos de uma Páscoa “feliz e repleta de amor”. O artista ressaltou a importância de guiar os corações pelo amor ao próximo, inspirando seus seguidores a cultivarem a generosidade em seus próprios gestos. A distribuição de ovos de chocolate para as crianças de Duque de Caxias é uma tradição que o cantor mantém há anos.

Veja as imagens postadas por Zeca Pagodinho

