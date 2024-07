Zezé di Camargo adota cachorrinho que apareceu durante show em Minas Gerais

Paçoca aparenta ter quatro meses, é de pelagem caramelo escuro e olhos verdes

Reprodução/Instagram/@zezedicamargo Cantor usou as redes sociais para compartilhar primeiros momentos do novo membro da família



O cantor Zezé di Camargo encantou a todos nas redes sociais ao mostrar o novo membro da família. O cachorrinho Paçoca foi adotado após aparecer no show “Rústico” em Minas Gerais, no último fim de semana. O famoso e a esposa, Graciele Lacerda, mostraram o momento em que dão comida ao animalzinho e Zezé dispara “está passando fome, você é meu agora, não vou te deixar na rua, não”. Em outros vídeos compartilhados, o cantor já mostrou Paçoca na fazenda “É o Amor”, onde será a nova casa do bichinho. De pelagem caramelo e olhos verdes, o animal aparenta ter quatro meses, segundo o cantor.