‘Emily em Paris’: trailer da quarta temporada revela novos dramas e estilo

Emily Cooper retorna com novos desafios amorosos e profissionais em uma Paris ainda mais deslumbrante e intrigante; lançamento da primeira parte, com cinco episódios, está marcado para 15 de agosto

Divulgação/Netflix Emily Cooper (Lily Collins) enfrenta novos dilemas e romances em uma Paris ainda mais estilosa e imprevisível



O trailer da quarta temporada de “Emily em Paris” foi finalmente lançado, trazendo consigo uma visão empolgante dos próximos capítulos na vida da deslumbrante e problemática Emily Cooper (interpretada pela encantadora Lily Collins). O lançamento oficial da primeira parte, com cinco episódios, está marcado para 15 de agosto na Netflix, enquanto a segunda parte, também com cinco episódios, chega no dia 12 de setembro. A narrativa da nova temporada mergulha diretamente nas consequências dos eventos dramáticos do casamento desastroso entre Camille (Camille Razat) e Gabriel (Lucas Bravo).

Emily, dividida entre dois amores, encontra-se em um labirinto emocional. Gabriel está prestes a se tornar pai com sua ex, enquanto Alfie (Lucien Laviscount) vê suas suspeitas sobre a relação entre Emily e Gabriel se concretizarem. No universo profissional, Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) enfrenta um dilema polêmico do passado na tentativa de salvar seu casamento, ao mesmo tempo em que a Agência Grateau passa por uma renovação estrutural.

Confira o pôster da 4ª temporada:

Paralelamente, Mindy (Ashley Park) e sua banda, em plena preparação para o Eurovision, enfrentam desafios financeiros que testam sua determinação. A parceria entre Emily e Gabriel na busca pela cobiçada estrela Michelin não apenas exibe uma química inegável, mas também coloca em jogo segredos que podem abalar todos os seus esforços. Esta nova temporada promete intensificar ainda mais o glamour e o drama, mantendo os espectadores na ponta dos seus assentos com cada reviravolta inesperada. Paris, como sempre, é o cenário deslumbrante onde amor, ambição e segredos se entrelaçam de maneira fascinante.

Confira trailer da 4ª temporada: