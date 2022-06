Zezé Di Camargo reclama de atitude da noiva e esfria momento romântico: ‘Put* que pariu’

Graciele Lacerda tirou o cantor sertanejo da cama às 6h da manhã para ver o nascer do sol

Reprodução/Instagram/gracielelacerdaoficial Zezé Di Camargo não gostou de ser acordado por Graciele Lacerda para ver o nascer do sol



O cantor Zezé Di Camargo reclamou de ser tirado cedo da cama pela noiva, a influenciadora digital Graciele Lacerda, para viver um momento que tinha tudo para ser romântico. Nas redes sociais, ele gravou stories explicando o motivo da sua falta de empolgação. “São 6h e pouco da manhã, Graciele fez eu acordar para vir aqui na janela olhar o [nascer do] sol. Falta de romantismo? Gente, é a realidade. Falei: ‘Graciele, o sol está aí desde que eu nasci e nós vamos morrer e ele vai ficar aí. Deixa eu dormir, pelo amor de Deus. Tem tempo demais para ver sol’”, contou o sertanejo nos stories do Instagram.

Zezé disse que tem dificuldade de pegar no sono e, por isso, não queria acordar cedo. “Eu custo a dormir, tenho problema de insônia, na hora que eu durmo, ela me acorda para ver sol, put* que pariu”, disparou a dupla de Luciano. Mesmo com sono, Zezé não perdeu o bom humor e brincou: “Esse sol vai ficar aí, nós vamos embora e ele vai ficar aí. Ele está aí desde quando eu nasci (risos). Agora foi embora o sono. Como é que dorme agora?”. Graciele pareceu não se incomodar com as reclamações do noivo e, demonstrando empolgação, gritou ao fundo: “Bom dia”.