Zilu Godoi rebate falas de Dado Dolabella sobre dívidas de Wanessa: ‘Quanta mentira’

Empresária reagiu às declarações do ator sobre a vida financeira da filha

Reprodução/Instagram @zilucamargooficial Zilu Godoi ao lado da filha Wanessa Camargo, participante do Big Brother Brasil 2024



A empresária Zilu Godoi não ficou contente com as declarações do ator Dado Dolabella sobre a vida financeira de sua filha Wanessa Camargo. Dado abriu a intimidade da cantora em entrevista a um jornalista nesta semana. “Ela estoura se tiver um investimento, um gerenciamento por trás. Como ela tem uma carreira independente, não está hoje com nenhuma grande gravadora, é nesse sentido”, disse o ator. Em uma publicação no Instagram nesta quinta-feira, 22, após um portal de notícias ter publicado as falas de Dado Dolabella, Zilu comentou: “Quanta mentira!”. O ator também afirmou que a cantora precisou pegar empréstimo com o banco para poder ser confinada no reality show. Wanessa Camargo, contudo, já havia comentado sobre a sua vida financeira com outros brothers dentro do Big Brother Brasil. Ela comentou com a sister Beatriz que precisou cancelar toda a sua agenda de shows para estar confinada no reality e que, por isso, contraiu dívidas, já que a sua renda é composta pelas suas apresentações.