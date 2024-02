Sandy é convidada por Andrea Bocelli para integrar sua turnê no Brasil

Parte da renda arrecadada nos shows será revertida para causas sociais

O tenor Andrea Bocelli convidou a cantora Sandy para realizar uma série de shows com ele no Brasil. As apresentações estão marcadas para Belo Horizonte, Brasília e São Paulo. Bocelli se apresentará em Belo Horizonte no dia 17 de maio e em Brasília no dia 21 do mesmo mês. Já em São Paulo, o show acontecerá nos dias 25 e 26 de maio, no Allianz Parque. Os ingressos para os shows poderão ser adquiridos através do site da Eventim. Além disso, os fãs terão a opção de comprar a entrada social, que terá um valor reduzido e parte da renda será revertida para a ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF) e o Hospital da Criança de Brasília José Alencar. A parceria não é de agora, tendo em vista que os dois artistas já possuem um histórico juntos. Em 1997, Andrea Bocelli e Sandy gravaram uma versão da música “Vivo Per Lei”. Já em 2012, a cantora brasileira acompanhou o tenor em uma performance de “Corcovado”, sua primeira apresentação em português, em Portofino, na Itália.

