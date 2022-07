Fátima Bernardes se despede do ‘Encontro’ após 10 anos no comando e agradece equipe

Apresentadora foi aplaudida quando iniciou o programa e recebeu diversas homenagens

Reprodução/Globo Fátima Bernardes se emocionou em último dia de apresentadora do "Encontro" e agradeceu a equipe de produção



A apresentadora Fátima Bernardes, se despediu, nesta sexta-feira, 1º, do programa Encontro, da TV Globo. Ela comandou o programa por 10 anos e, no seu última dia, recebeu homenagens da equipe e dos convidados. A jornalista foi aplaudida quando iniciou o programa. No Instagram, a apresentadora publicou um trecho do programa e agradeceu. “Que dia lindo! Estou impactada até agora com o amor dessa equipe. Acho que só amanhã vou conseguir postar as fotos lindas que fiz. Por hoje, deixo esse vídeo lindo da surpresa que minha equipe preparou”, disse. Os agradecimentos se estenderam para os convidados do dia, o cantor Ferrugem, o ator Tony Ramos e a atriz Alexandra Richter. “Obrigado do fundo da minha alma e do meu coração”, completou.