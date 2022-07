Atriz é presa nos EUA por suspeita de pagar assassino para matar ex-sogra

Investigações da polícia começaram após denúncia de uma ex-amiga da artista

Divulgação/Camden County Jail Leigh Ann Bauman, de 45 anos, está presa desde março nos EUA



A atriz e modelo Leigh Ann Bauman, de 45 anos, foi presa por suspeita de pagar um assassino de aluguel para matar a ex-sogra em Missouri, nos Estados Unidos. As investigações começaram após denúncia de uma ex-amiga da artista, que informou sobre o caso. De acordo com a polícia, a acusada teria contratado um criminoso para simular que a morte da ex-sogra fosse um acidente. Após o crime, Leigh afirmou a amiga que “sabia que era errado como cristã, mas iria à igreja e pediria perdão depois que isso fosse feito”. O motivo do assassinato, a princípio, é de que a atriz, presa desde março deste ano, estava em atrito com a ex-sogra por interferir no relacionamento com os dois filhos.