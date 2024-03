Faustão passa por embolização após atraso em recuperação de transplante de rim

Apresentador segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 25 de fevereiro, sem previsão de alta

O apresentador Fausto Silva, de 73 anos, teve de passar por uma embolização nesta semana após atraso em recuperação de transplante de rim realizado no dia 26 de fevereiro. O procedimento cirúrgico é feito para interromper a passagem sanguínea em determinada parte do corpo. Segundo a família de Faustão, que segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 25 de fevereiro sem previsão de alta, a cirurgia foi realizada para resolver “questões linfáticas que estavam atrasando sua recuperação”. A nota afirma que apesar do implante renal ter sido bem-sucedido, o apresentador ainda aguarda que o órgão comece a funcionar.

Em agosto de 2023, Faustão passou por um transplante de coração no mesmo hospital devido à insuficiência cardíaca, segundo comunicado emitido na época. A necessidade do transplante surgiu após Faustão apresentar sérios problemas de saúde, que inicialmente o levaram ao hospital em 17 de agosto, após sentir-se mal. A gravidade de seu estado motivou a inclusão de seu nome na lista única de espera por um transplante cardíaco, coordenada pelo Sistema Nacional de Transplantes. Esse sistema assegura a equidade no acesso a transplantes, independentemente de serem pacientes de redes públicas ou privadas de saúde.

