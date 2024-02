Faustão passa por transplante de rim em São Paulo

Boletim médico informa que a cirurgia foi realizada na segunda-feira e ocorreu ‘sem intercorrências’; procedimento ocorre seis meses após apresentador receber um coração transplantado

Reprodução/X/@minsaude Faustão se recupera de uma cirurgia de transplante de coração



O apresentador Fausto Silva, o Faustão, foi submetido a um novo transplante, desta vez, de rim. A informação consta no boletim médico divulgado nesta terça-feira, 27. A cirurgia aconteceu “sem intercorrências” na manhã da segunda, um dia após a internação do paciente no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Segundo o comunicado médico, o novo transplante ocorre em função do agravamento de uma doença renal crônica e acontece após o hospital ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmada a compatibilidade o órgão doado.

“O paciente seguirá em observação para acompanhamento da adaptação do órgão e controle clínico”, completa o boletim, assinado pelos médicos Dr. Marcelino Durão, nefrologista e coordenador médico de transplante renal; Dr. Sérgio Ximenes, urologista e membro da equipe de transplante renal; Dr. Fernando Bacal, cardiologista; e Dr. Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico de serviços hospitalares e prática médica do Hospital Israelita Albert Einstein. O nova cirurgira ocorre cerca de seis meses após o apresentador receber um coração transplantado.