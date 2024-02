Fernanda e Alane trocam ofensas no ‘BBB 24’ e são separadas por participantes

Discussão iniciou na academia do reality show na tarde desta quarta-feira, 31

Reprodução / Globoplay Alane e Fernanda protagonizaram a primeira grande briga do Big Brother Brasil 2024



As sisters Fernanda e Alane protagonizaram a maior briga desde a estreia do Big Brother Brasil 2024. Durante uma discussão na academia do reality show nesta quarta-feira, 31, as duas trocaram ofensas e dedo na cara, o que levou outros participantes da casa a intervirem. Apesar de não se bicarem desde o início do reality, o atrito entre as sisters se agravou após o Sincerão da última segunda-feira, 29, quando Alane afirmou que perdoaria Fernanda por ter ocultado o fato de ter votado nela. Na tarde desta quarta-feira, na academia, Fernanda conversou com Alane sobre a situação e perguntou: “Quem pediu perdão pra você?”. Alane retrucou: “Eu pensei como ser humano (…) apaziguar as coisas e perdoar na minha cabeça (…) se você acha que foi cena, desculpa, não foi cena”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Foi então que as duas se alteraram. Em meio a discussão, Alane alongou as pernas e Fernanda disse que o corpo da sister estava “meio molenguinho” e que ela está “precisando fazer exercício mais do que malhar a língua”. Alane se ofendeu e repreendeu a rival: “Você não tem o mínimo direito para julgar o corpo alheio, aqui dentro ou lá fora”. Aos gritos, a paraense também pediu respeito: “Você me respeita, eu não vou falar do teu corpo, vou falar que tu é mentirosa porque tu é”. Fernanda, de forma debochada, respondeu: “Tá gritando por quê? Quer chorar? Chora, bonequinha. Vai tomar no seu c*”. Após muitas ofensas, a briga chegou ao fim com Alane sendo acolhida pelos colegas de confinamento, enquanto Fernanda se dirigiu à cozinha para desabafar com Rodriguinho.

*Com informações do Estadão Conteúdo