‘BBB 24’: Luigi confessa que quase desistiu do reality e pede desculpas por fala racista

Eliminado da semana disse ainda ter se cansado dos colegas de reality show

Reprodução/Instagram/@BBB na Maria também resgatou o vídeo em que Leidy repreende Luigi por ter usado o termo "macaca" ao conversar com ela



O participante do “BBB 24” Lucas Luigi confessou que quase desistiu do programa e disse ter se cansado dos colegas. Durante o “Café com o Eliminado”, no programa da Ana Maria Braga nesta quarta-feira, 31, o ex-brother fez o balanço de sua participação no jogo e avaliou o que causou sua eliminação: “O pessoal estava à flor da pele, querendo jogo. E eu, queria oportunidade. Sou o cara que só sabia trabalhar, trabalhar… ainda mais que tive filho”, explica. O carioca disse que a ânsia pelo jogo e as atitudes dos colegas fizeram com que ele se cansasse do reality show. Ana Maria também resgatou o vídeo em que Leidy repreende Luigi por ter usado o termo “macaca” ao conversar com ela.

“Peço perdão, foi uma palavra usada no meio da minha rapaziada, mas foi uma palavra pejorativa em relação ao local onde estava. Peço perdão, sei que errei”, diz Luigi, que confessa estar se policiando mais. Em outro momento, a apresentadora exibiu um vídeo que mostra Fernanda conversando com Pitel e confessando que achava Luigi chato. “Ela dormia no mesmo quarto que eu, tivemos papos bons, tentei aconselhá-la da melhor forma, mas depois de saber o que ela estava falando de mim nas minhas costas, pesou um pouco”, confessou.

*Com informações de Estadão Conteúdo